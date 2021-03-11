В Самарской области благодаря проекту «Бережливая поликлиника» отделения больниц меняются в лучшую сторону

Медицинские услуги в Самарской области выходят на новый уровень. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжают успешно реализовывать национальный проект «Здравоохранение». Так, в 2021 году благодаря ему в 26 поликлинических отделениях, расположенных в сельской местности, будут внедрены принципы бережного производства, что позволит пациентам получать всю необходимую помощь максимально быстро.

Проект «Бережливая поликлиника» стартовал при поддержке главы региона Дмитрия Азарова еще в 2019 году. Речь идет о новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-социальную помощь, с использованием принципов бережливого производства, направленных на создание комфортных условий для пациентов и врачей, рациональное использование площадей, благоустройство холлов, кабинетов, сокращение очередей с помощью информатизации и внедрения электронного документооборота.

Одной из первых программу стали использовать сотрудники Шенталинской центральной районной больницы. Это помогло. Благодаря электронной записи на прием и перераспределению потока пациентов не возникало проблем с разделением здоровых и «больных» детей, исчезли очереди, заметно сократилось время ожидания.

— Благодаря проекту в здании детской поликлиники проведен капитальный ремонт, появилась возможность значительно повысить качество и доступность медицинской помощи маленьким пациентам, — рассказал главный врач Шенталинской ЦРБ Вячеслав Михайлов. — В 2020 году кабинеты «узких» специалистов, организованные в детской поликлинике, продолжали оснащаться диагностическим оборудованием. Был получен аппарат ЭКГ. В кабинете окулиста появился новый современный рефрактометр.

Перемены хвалят и местные жители. Особенно они восхищаются обновленным оборудованием.

Отметим, что в 2021 году в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» принципы бережливого производства будут внедрены в 77 детских и 23 взрослых поликлинических отделениях Самарской области.