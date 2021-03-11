Хабаровский край улучшает инвестиционный климат

Михаил Дегтярев поставил задачу вывести край в первую тридцатку Национального рейтинга. Фото: правительство Хабаровского края.

В Хабаровске прошла конференция по теме взаимодействия краевых властей и бизнеса. Участники обсудили самые актуальные проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели в ходе своей работы. Врио главы региона Михаил Дегтярев четко определил задачи, которые стоят перед краевыми властями.

Главный ориентир работы регионального правительства – задачи, проставленные Президентом РФ Владимиром Путиным перед дальневосточными регионами.

- Необходимо войти в первую тридцатку Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. Для этого ведется системная работа. Мы выстраиваем действенные механизмы взаимодействия власти и бизнеса и снижаем административное давление на предпринимателей, к этой работе уже подключились контрольно-надзорные органы, - сказал в приветственном слове Михаил Дегтярев.

Участники конференции также обсудили эффективность работы платформы «Забизнес.рф», которая призвана обеспечить защиту прав предпринимателей. По заявлениям представителей бизнес-сообщества, система за два года доказала свою эффективность.