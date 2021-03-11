Названы регионы, в которых легче прожить на пенсию
Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН
В Росстате назвали регионы, где размер пенсионных выплат больше всего превышает прожиточный минимум. В лидерах оказался Татарстан, а замыкает список Еврейская автономная область.
Регионы, где самые высокие пенсии:
Татарстане + 85%,
Белгородская область + 80%,
Воронежская область + 80%,
Башкирия +80%,
Мордовия +78%.
Регионы, с самыми низкими показателями:
Еврейская автономная область +16%,
Ненецкий автономный округ +26%,
Москва +26%,
Кабардино-Балкария +27%,
Камчатский край +29%.
По данным ведомства, в среднем по стране пенсии превышают прожиточный минимум пенсионера на 57,9%. Этот показатель превышает данные 2017 года на 52,6%, пишет NEWS.ru.
Ранее в Госдуме предложили предоставить пенсионерам льготный проезд на поездах дальнего следования. Депутат Госдумы Иван Сухарев уверен, что подобная мера позволит взрослым людям активнее общаться с родственниками, пишет RT.