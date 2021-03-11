Названы регионы, в которых легче прожить на пенсию Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

В Росстате назвали регионы, где размер пенсионных выплат больше всего превышает прожиточный минимум. В лидерах оказался Татарстан, а замыкает список Еврейская автономная область.

Регионы, где самые высокие пенсии:

Татарстане + 85%,

Белгородская область + 80%,

Воронежская область + 80%,

Башкирия +80%,

Мордовия +78%.

Регионы, с самыми низкими показателями:

Еврейская автономная область +16%,

Ненецкий автономный округ +26%,

Москва +26%,

Кабардино-Балкария +27%,

Камчатский край +29%.

По данным ведомства, в среднем по стране пенсии превышают прожиточный минимум пенсионера на 57,9%. Этот показатель превышает данные 2017 года на 52,6%, пишет NEWS.ru.

Ранее в Госдуме предложили предоставить пенсионерам льготный проезд на поездах дальнего следования. Депутат Госдумы Иван Сухарев уверен, что подобная мера позволит взрослым людям активнее общаться с родственниками, пишет RT.