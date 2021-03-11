Ставропольские военные медики вернулись из Абхазии, где помогали в борьбе с COVID-19. Фото: пресс-служба Южного военного округа

Мобильный многопрофильный госпиталь Южного военного округа вернулся в Россию после того, как оказывал медпомощь гражданам Республики Абхазия с подтвержденным коронавирусом.

За время нахождения в республике специалисты вылечили от коронавируса около 500 граждан. Фото: пресс-служба Южного военного округа

Военные медики мобильного госпиталя на 100 койко-мест своим ходом на штатной технике преодолели более 800 километров и вернулись в пункт постоянной дислокации в город Буденновск Ставропольского края.

Мобильный многопрофильный госпиталь Южного военного округа вернулся в Россию после того, как оказывал медпомощь гражданам Республики Абхазия с подтвержденным коронавирусом. Фото: пресс-служба Южного военного округа

Специалисты находились вдали от дома более четырех месяцев. В Буденновске врачей встретил оркестр ЮВО, медикам вручили государственные и ведомственные награды.

Военные медики мобильного госпиталя на 100 койко-мест своим ходом на штатной технике преодолели более 800 километров и вернулись в пункт постоянной дислокации в город Буденновск Ставропольского края. Фото: пресс-служба Южного военного округа

В состав мобильного медицинского подразделения входят более 100 военнослужащих и 30 единиц специальной военной техники. Госпиталь оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови.

Специалисты находились вдали от дома более четырех месяцев. Фото: пресс-служба Южного военного округа

За время работы в Абхазии медики вылечили от коронавирусной инфекции около 500 жителей республики. Кроме того, порядка четырех тысяч граждан получили квалифицированную медпомощь.