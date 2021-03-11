В Роскомнадзоре назвали абсурдными обвинения Twitter в адрес России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Обвинения представителей копании Тwitter в адрес России в якобы ограничении общественной дискуссии в интернете являются абсурдными. Об этом в четверг, 11 марта, заявил заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин в беседе с «Интерфаксом».

Он отметил, что Роскомнадзор готов к диалогу с Тwitter по удалению запрещенного контента, однако компания сама не идет на контакт.

- Что тут можно сказать, если сервис в интернете называет распространение детской порнографии, призывы к суициду, пропаганду наркотиков общественной дискуссией? Мы знаем всех контактных лиц Twitter, они знают нас, но мы так и не получили ответа на попытки выйти на прямой контакт и объяснить, что есть претензии, связанные с распространением однозначно опасного контента, - подчеркнул Вадим Субботин.

Напомним, вчера Роскомнадзор замедлил трафик Twitter в России из-за того, что социальная сеть отказалась блокировать противоправный контент. Вадим Субботин сообщил, что замедление касается только фото- и видеоконтента, а текстовые сообщения будут работать так же, как и обычно, что позволит пользователям свободно общаться между собой. Ограничения в отношении Twitter будут действовать, пока сервис не удалит всю запрещенную информацию.

После этого представители компании Twitter заявили о своей обеспокоенности «участившимися попытками заблокировать и ограничить публичное общение в интернете».

ПО ТЕМЕ

Роскомнадзор против Твиттера: за что замедлили работу соцсети и могут ли ее заблокировать в России

Как можно «притормозить» работу сервиса и почему это сработало не у всех пользователей (подробности)