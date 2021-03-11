Японские истребители сопровождали российские ракетоносцы Ту-95МС над Тихим океаном Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Два российских ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над водами Японского моря и Тихого океана. На отдельных этапах полета российские военные самолеты сопровождали истребители F-15 военно-воздушных сил Японии. Об этом в четверг, 11 марта, говорится в заявлении Министерства обороны России.

- Стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Японского моря и северо-западной части Тихого океана. Истребительное сопровождение обеспечивали воздушные суда Су-35С российских ВКС, - отметили представители военного ведомства.

На отдельных этапах маршрута российские стратегические ракетоносцы сопровождали истребители ВВС Японии.

В Минобороны России уточнили, что продолжительность полета Ту-95МС составила более девяти часов. Весь полет прошел в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Российские воздушные суда регулярно летают над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.