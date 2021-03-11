РБК: "Ростех" запретил сотрудникам вести рабочую переписку в WhatsApp, Zoom и Skype

Сотрудники госкорпорации «Ростех», а также ее дочерних холдингов и компаний должны перевести рабочие чаты из мессенджера WhatsApp в другой сервис Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Руководство государственной корпорации "Ростех" и дочерних предприятий приняло решение о переносе из WhatsApp всех корпоративных и рабочих чатов сотрудников в другой мессенджер. Об этом РБК сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

Также изданию сообщили, что в "Ростехе" подобное решение приняли в том числе из-за изменений политики конфиденциальности WhatsApp и из-за передачи персональных данных пользователей во владеющую мессенджером корпорацию Facebook.

- При этом сотрудникам госкорпорации и её предприятий по-прежнему будет разрешено иметь WhatsApp на личном телефоне для личного общения, - добавил источник РБК.

Второй собеседник издания сообщил, что сотрудникам также запретили использовать для деловой переписки Zoom и Skype. При этом он отметил, что сотрудникам предприятий оборонного комплекса и раньше запрещали устанавливать на рабочий компьютер иностранные приложения. Во время пандемии коронавируса многих работников перевели на дистанционную работу, поэтому риск утечки информации возрос, и руководство ужесточило требования.

Напомним, в январе 2021 года, как сообщал сайт KP.ru, администрация мессенджера WhatsApp обновила соглашение о политике конфиденциальности, добавив в него пункт о передаче данных пользователей компании Facebook, которая приобрела мессенджер в 2014 году за 19 миллиардов долларов.