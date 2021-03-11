В России третий день подряд выявлено менее 10 тысяч новых заражённых коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 9 270 новых случаев коронавируса в 85 регионах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России за минувшие сутки выявлено 9 270 новых случаев заражения коронавирусом. В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что новые заражённые есть во всех 85 регионах России. Среди новых заболевших у 11,4% пациентов не было никаких проявлений коронавируса. Число зафиксированных заражений за всё время пандемии коронавируса в России составляет 4,3 миллиона.

Наибольшие показатели ежесуточной заболеваемости зафиксированы в Москве (1 281 человек), в Санкт-Петербурге (961 человек) и в Нижегородской области (376 заражённых).

Меньше всего заболевших выявлено в Еврейской автономной области (пять заразившихся), а также в Ненецком и Чукотском автономных округах. Там зафиксировано по два случая заражения за сутки.

За минувшие сутки в России от коронавируса погибли 459 человек, а за весь период эпидемии COVID-19 скончалось 90 734 пациента.

Врачи смогли за сутки выписать после прохождения лечения от коронавируса 14 006 человек, а за весь период пандемии выздоровели 3,9 миллиона человек.