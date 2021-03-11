НАФИ: Большинство россиян скептически относятся к Clubhouse

Большинство россиян скептически относятся к новой социальной сети Clubhouse Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Большинство жителей России слышали о новой социальной сети Clubhouse, но скептически относятся к идее перенести все общение в аудиоформат. Об этом стало известно из исследования Аналитического центра НАФИ, результаты которого оказались в распоряжении kp.ru.

В ходе опроса граждан выяснилось, что 74% респондентов слышали о новой социальной сети. При этом больше осведомленных оказалось среди женщины и людей молодого и среднего возрастов.

Только 31% опрошенных одобрили идею постоянного общения в аудиоформате. С наибольшим энтузиазмом к аудиообщению относятся женщины и люди молодого и среднего возрастов.

Большинство из опрошенных (72%) не хотели бы лично общаться в аудиоформате с известными персонами. В числе популярных тем среди тех, кому нравятся аудиосообщения — музыка (46%), культура, искусство и мода (44%) и актуальные новости (42%).

Женщин больше всего интересуют разговоры о культуре, искусстве, о бизнесе, карьере, саморазвитии, а также о воспитании детей. Мужчин — беседы об актуальной новостной повестке, защите прав и автомобилях.

Ранее Instagram запустил свой аналог комнат в новой социальной сети Clubhouse. Новая функция Live Rooms позволит пользователям подключать к своему прямому эфиру до трех человек.