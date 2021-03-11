В Беларуси появились первые заражённые "британским" штаммом коронавируса

Первые образцы британского штамма белорусские специалисты нашли у лиц, прибывших из-за рубежа - Польша, Украина, Египет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство здравоохранения Беларуси сообщило о выявлении первых в стране случаев заражения "британским" штаммом коронавируса. В сообщении официального Telegram-канала ведомства сказано, что заражение новым штаммом коронавируса подтвердили исследования специалистов Республиканского научно-практического центра эпидемиологии и микробиологии. Первыми заражёнными британским штаммом коронавируса стали те, кто прибыл в страну из Польши, Украины и Египта. Ещё несколько образцов нового штамма выявлены уже внутри Беларуси.

Заведующая лабораторией Елена Гасич сообщила, что в РНПЦ постоянно исследуют мутации коронавируса в стране как от прибывших, так и внутри Беларуси.

Напомним, новый штамм коронавируса обнаружили в Великобритании в ноябре 2020 года. По данным Всемирной организации здравоохранения, заражения им зафиксированы уже в более чем ста странах мира.

Сайт KP.ru сообщал 11 января 2021 года о первом заражённом "британским" штаммом коронавируса.