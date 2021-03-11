Елизавета II хочет позвонить принцу Гарри и Меган Маркл, чтобы помириться

Королева Елизавета II намерена помириться с принцем Гарри и Меган Маркл Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Королева Великобритании Елизавета II собирается в ближайшие дни позвонить принцу Гарри и его супруге Меган Маркл, чтобы помириться после скандального интервью пары.

По данным издания Daily Mail, королева хочет лично урегулировать конфликт. Более того, Елизавета II запретила придворным обсуждать интервью между собой и, тем более, с журналистами.

Источник издания сообщил, что во дворце "все потрясены произошедшим" и хотели бы публично опровергнуть сказанное парой. Источник Daily Mail считает, что королева заняла очень разумную позицию и тем самым подает пример придворным.

Напомним, в интервью популярной американской телеведущей Опре Уинфри принц Гарри и Меган Маркл рассказали о негативной реакции одного из представителей королевской семьи на темный цвет кожи будущего ребенка пары. Принц Гарри не стал называть конкретное имя, но дал понять, что это не королева Елизавета и не принц Филип.