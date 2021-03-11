Поклонская заявила о псевдоверующих в приходе бывшего схиигумена Сергия Фото: Михаил ФРОЛОВ

Депутат российской Государственной думы Наталья Поклонская заявила, что среди прихожан Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области, ранее принадлежавшего бывшему схиигумену Сергию, были псевдоверующие.

- Эти люди использовали веру, как инструмент для манипуляций либо корысти. Но в том монастыре были и поистине верующие люди, у которых надо поучиться терпению, смирению и доброте. Я прошу перед ними прощения, если их задели мои слова о псевдоверующих. Но люди должны знать, что могут стать инструментом для тех, кто манипулирует нашей верой, - сказала Наталья Поклонская в интервью РИА Новости.

Депутат отметила, что люди, которые не демонстрируют свою превосходство, не проявляют агрессии и не причиняют зло другим, прикрываясь верой, сохраняет благородство и чистоту. Полконская выразила надежду на то, что таких прихожан большинство.

- Среди псевдоверующих есть лжепатриоты, готовые убивать за «установление русского мира». И есть лжемонахи, погруженные в мистические вещи для манипуляций над людьми. Это все, к сожалению, я видела в монастыре. Но моя вера от этого только укрепилась, чего желаю и другим, - заключила депутат Госдумы России.

Напомним, бывшего схиигумена Сергия задержали в Среднеуральском женском монастыре во время штурма ОМОНа. В тот же день суд арестовал его на два месяца. Бывшего монаха обвинили по статьям о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве. Позднее церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и вести активную публичную деятельность. В сентябре 2020 года Романов был отлучен от Церкви.