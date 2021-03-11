В Минздраве сообщили о риске психического расстройства и "мозговом тумане" при коронавирусе

При COVID-19 возможны проявления делирия, заявил психиатр Фото: GLOBAL LOOK PRESS

При заражении коронавирусом возможно появление психического расстройства с нарушением сознания - делирия. Об этом сообщил главный внештатный психиатр Минздрава России, генеральный директор ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр" Зураб Кекелидзе. Врач также отметил, что сейчас перед специалистами стоит задача понять, с чем связано возникновение такого осложнения.

Психиатр Кекелидзе также объяснил разницу между делирием, возникшим из-за коронавируса и из-за других факторов, передаёт РИА Новости.

- Делирий как таковой и там, и там может быть. Это в общем-то связано с интоксикацией, но, разумеется, методы лечения определяются тем, а что за личность, связано ли это, с употреблением, скажем, алкоголя или связано это с употреблением наркотиков до того, но не во время лечения. Или это связано с проводимым лечением, - рассказал специалист на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Кекелидзе также рассказал, что с делирием сталкивались тяжело больные пациенты во время лечения. Врачам удавалось избавить пациента от делирия препаратами.

Кроме того, главный врач Психиатрической клинической больницы № 1 им. Н.А. Алексеева департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк рассказал на конференции о жалобах пациентов после коронавируса на "мозговой туман", тревожность и бессонницу.

- Постковидные расстройства, по нашим наблюдениям, укладываются в ... мы описали это церебрастеническая симптоматика, и в психиатрической терминологии очень часто используются те слова и фразы, которыми пациенты сами описывают свое состояние, и вот у нас получило распространением такое словосочетание - "мозговой туман", так пациенты описывают свое состояние из инфекционного процесса, - объяснил врач.

Ранее сайт KP.ru рассказывал о "постковидном синдроме", обнаруженном осенью несколькими российскими специалистами. Он также связан с нарушением когнитивных функций у пациентов, переболевших коронавирус во вторую волну эпидемии в России.