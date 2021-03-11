Колумбийского ведущего придавило экраном в прямом эфире. Фото: кадр из видео

Спортивного обозревателя Карлоса Ордуза придавило тяжелым экранов во время прямого эфира на колумбийском телеканале ESPN FC Radio Colombia. Это произошло в самом начале передачи, пишет издание Daily Star в четверг, 11 марта.

Немало растерявшись, ведущий программы объявил рекламную паузу. Участники передачи немедленно вызвали скорую. После осмотра Карлоса медики констатировали, что с ним все хорошо: журналист просто ушибся и отколол маленький кусочек зуба, ударившись о стол из-за удара экраном по спине.

Чуть позже Карлос сам обратился к взволнованным поклонникам, поблагодарив их за добрые слова и пожелания. Он сообщил, что его здоровью теперь ничего не угрожает и даже записал видеообращение, чтобы доказать своё бодрое самочувствие.

Спортивный обозреватель признался, что за 25 лет работы на телевидении с ним ничего подобного никогда не случалось. Журналист сообщил, что в прошлом году перешел в ESPN, рассчитывая на новые впечатления, но жизнь превзошла все ожидания.