Представители ВОЗ спрогнозировали завершение пандемии к 2022 году

Эксперты назвали сроки победы над пандемией Фото: Иван МАКЕЕВ

Во Всемирной организации здравоохранения спрогнозировали улучшение эпидемиологической ситуации в мире уже в 2021 году, а победу над пандемией коронавируса – в 2022 году. Об этом заявили представители ВОЗ в России.

«Мы полагаем, что 2021 год станет еще одним годом, посвященным глобальной борьбе с этой пандемией, но есть надежда, что этот процесс будет более управляемым», - цитирует экспертов «Российская газета».

Представители ВОЗ добавили, что предсказать ход пандемии невозможно, но меры предосторожности и массовая вакцинация должны дать позитивные результаты.

«С момента начала пандемии мы все научились более взвешенно реагировать и бороться с передачей инфекции. На данный момент никто не может предсказать ход этой пандемии, но мы смотрим на начало следующего года (2022-го) как на время, к которому подведение итогов всех наших индивидуальных и коллективных действий, вместе с развертыванием вакцинации по всему миру, окупится», - добавили специалисты.

Напомним, ранее сообщалось, что за минувшие сутки в России выявили 9270 новых случаев коронавирусной инфекции, из них 1060 человек не имеют клинических проявлений, передает Москва 24.