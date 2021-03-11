Роскомнадзор не получал от Twitter ответа на требование удалить запрещенный контент Фото: REUTERS

Специалисты Роскомнадзора не получили ответа от компании Twitter на требование удалить запрещенные материалы из социальной сети. Об этом в четверг, 11 марта, сообщается на официальном сайте ведомства.

- К нам не поступало ответа на направленное в Twitter требование об удалении запрещенных материалов с детской порнографией, пронаркотическим и суицидальным контентом, - говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что в рамках централизованного управления работа социальной сети замедлена на 100 процентах мобильных и на 50 процентах стационарных сетей связи на территории всех федеральных округов России. Как объяснили в Роскомнадзоре, данное замедление распространяется на доставку аудио- и видеоконтента, а также фотографий, а текстовая информация передается без каких-либо ограничений.

Кроме того, Роскомнадзор не фиксирует инцидентов, связанных с замедлением работы Twitter на территории государства.

Как сообщал сайт kp.ru, Роскомнадзор замедлил трафик Twitter в России из-за того, что социальная сеть отказалась блокировать запрещенные материалы. После этого представители компании Twitter заявили о своей обеспокоенности «участившимися попытками заблокировать и ограничить публичное общение в интернете». Замглавы Роскомнадзора назвал подобные обвинения абсурдными.