В ВОЗ рассказали об улучшении ситуации с COVID-19 в России

В ВОЗ сообщили, что ситуация с коронавирусом в России немного улучшилась Фото: Алексей БУЛАТОВ

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович рассказала, что ситуация с коронавирусной инфекцией в России немного улучшилась. Заявление было сделано в ходе круглого стола "Женщины на руководящих позициях: достижение равного будущего в мире COVID-19".

- Мы видим маленькое улучшение ситуации даже в России, но ситуация очень тревожная из-за появления новых штаммов, — цитирует Вуйнович РИА Новости.

Она добавила, что до сих пор требует особого внимания и постоянной гибкости системы.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал, что последствия пандемии больше сказались на женщинах, чем на мужчинах. Он сообщил, что женщины чаще теряли работу. Кроме того, наблюдается рост домашнего насилия и снижается возможность охраны репродуктивного здоровья. Также женщины составляют примерно 70% медицинских работников в мире, поэтому они играют ключевую роль в борьбе с COVID-19.