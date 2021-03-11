Украинский министр назвал «главную ошибку» России из-за конфликта в Донбассе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинский министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников рассказал о «главной ошибке» России в связи с конфликтом в Донбассе. В интервью изданию «Обозреватель» в четверг, 11 марта, он заявил, что обострение ситуации в регионе приведет к новым санкциям против российской стороны.

- Повышение напряженности в Донбассе приведет к ужесточению ограничений против Москвы. Санкции могут ввести Европа, Штаты и Канада, в результате чего санкционный иммунитет российской стороны будет подорван. Россияне чаще всего руководствуются прагматическими соображениями, но при этом часто ошибаются. Их главная ошибка - они так и не научились понимать Украину, - заявил Алексей Резников.

При этом украинский министр отметил, что не верит в реальную угрозу для Киева со стороны Москвы, поскольку обострение отношений невыгодно для России.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Кремль получает информацию об обострении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. По мнению представитель Кремля, повышение напряженности на востоке Украины чревато различными провокациями.