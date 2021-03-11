Турция вводит обязательные электронные анкеты для туристов с 15 марта 2021 Фото: Иван ВИСЛОВ

Турецкое министерство здравоохранение отменило бумажную анкету для въезжающих в страну туристов. С 15 марта 2021 года пассажиры за 72 часа до вылета должны будут заполнять электронную анкету. Об этом в четверг, 11 марта, сообщает авиационная компания Royal Flight на своем официальном сайте.

Представитель компании отметили, что после заполнения анкеты ее необходимо распечатать или скачать на телефон, планшет или иные устройства. Выезжающие должны будут предъявлять распечатанную или скачанную электронную анкету сотруднику авиакомпании в аэропорту вылета. Без такой анкеты в посадке на борт самолета туристам будет отказано.

- Эту меру ввели для защиты здоровья во время пребывания в Турции и предоставления наиболее актуальной информации о коронавирусной инфекции, - говорится в заявлении.

В анкете туристы должны указать паспортные и контактные данные, национальность, пол и тип выезда, например, морской или авиационный. На основе заполненной информации будет автоматически создан индивидуальный код HES. С помощью него с туристами смогут связаться специалисты Минздрава, чтобы сообщить, есть ли у людей, с которыми они общались, коронавирус.

За предоставление в анкете ложной информации туристам грозят административные санкции вплоть до временного запрета на въезд в Турцию.