Экс-мэр Риги призвал разрешить "Спутник V" в Латвии

Бывший мэр Риги призвал разрешить российскую вакцину "Спутник V" в Латвии Фото: Михаил ФРОЛОВ

Бывший мэр Риги, депутат Европарламента Нил Ушаков считает, что российская вакцина от коронавирусной инфекции "Спутник V" должна быть доступна в Латвии, если ее одобрят в Евросоюзе.

В эфире телеканала R ga TV24 Ушаков отметил, что он бы "отмел все, что связано с политикой, геополитикой, да и в принципе со всем, если на кону здоровье и интересы сограждан". Экс-мэр Риги считает, что Латвия должна иметь широкий ассортимент препаратов от различных производителей.

- Если будет возможность купить Sputnik, нужно покупать Sputnik и использовать его, это абсолютно понятно. Людям, которые скажут, что по политическим причинам они готовы пожертвовать своими бабушками и не покупать Sputnik, передайте им, пожалуйста, что-нибудь хорошее от всех сограждан, — добавил Ушаков.

Ранее гражданин Германии Штефан Хайлеман со своей женой и детьми прилетел в Москву, чтобы привиться "Спутником V". По его мнению, российский препарат является лучшим из существующих на сегодняшний день.