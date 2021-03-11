Российские фристайлисты выиграли смешанные соревнования по лыжной акробатике на ЧМ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российские фристайлисты победили в соревнованиях смешанных команд по лыжной акробатике на ЧМ, который проходил в Алма-Ате. За команду выступали Максим Буров, Любовь Никитина и Павел Кротов.

В общей сумме спортсмены из России набрали 300,94 балла. Второе место в смешанных соревнованиях заняла швейцарская сборная с 293,46 балла, а третьей пришла американская команда с 283,97 балла.

Любовь Никитина в минувшую среду завоевала бронзовую медаль на ЧМ в лыжной акробатике. На чемпионате 2019 года 22-летняя спортсменка выиграла серебряную награду, а также заняла третье место в соревнованиях смешанных команд по лыжной акробатике. Максим Буров - двукратный чемпион мира в акробатике, в активе у него есть бронза в лыжной акробатике в Алма-Ате.

Следующий чемпионат мира по фристайлу пройдет с 25 января по 5 февраля 2023 года на территории Грузии.