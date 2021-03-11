Трёхлетний мальчик, выпавший из окна в Дзержинском, умер в больнице

Выпавший из окна в Подмосковье трехлетний мальчик умер в больнице Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Прокуратура Московской области начала проверку инцидента, случившегося 10 марта 2021 года. Трёхлетний мальчик выпал из окна пятого этажа в городе Дзержинский, а в ночь на 11 марта ребёнок скончался в больнице.

- По предварительной информации, 10 марта днем мальчик был госпитализирован после падения с высоты. От полученных травм ребенок скончался сегодня ночью в медицинском учреждении. Прокуратура установит причины и условия произошедшего, - сказано в сообщении пресс-службы прокуратуры Московской области.

В ведомстве также отметили, что специалисты при проверке оценят, насколько все ответственные лица соблюдали законодательство о несовершеннолетних, а также оценят действия родителей и их исполнение обязанностей. Проверкой займётся Люберецкая городская прокуратура.

По данным Следственного комитета, мальчик остался один без присмотра, пока его мама спустилась выбросить мусор.

- Оставшись один в комнате, ребенок самостоятельно забрался на подоконник и открыл окно, после чего по неосторожности выпал на улицу с высоты 5-го этажа. Малолетний был госпитализирован в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, множественными ушибами и переломом правой руки, - говорится в заявлении на сайте СК.