Рособрнадзор признал Петербург и Москву лучшими по качеству образования в России

Рособрнадзор составил рейтинг лучших регионов России по качеству образования Фото: Олег ЗОЛОТО

Санкт-Петербург и Москва стали лидерами рейтинга Рособрнадзора по качеству школьного образования. Список был опубликован на сайте ведомства.

Кроме того, в пятерку лидеров рейтинга вошли Ленинградская область, Калининградская область и Ярославская область.

По мнению экспертов Рособрнадзора, в пятерку худших входят Республика Ингушетия, Республика Дагестан, Чеченская Республика, Карачаево-Черкесская Республика и Кабардино-Балкарская Республика.

На сайте ведомства указано, что рейтинг составлялся по двенадцати критериям качества образования трех разделов — результаты обучения школьников, практико-ориентированность школьного образования, управление системой школьного образования.

Ранее 40 российских высших учебных заведений вошли в международный рейтинг качества учебных программ QS. Московский государственный университет имени Ломоносова пробился в топ-50 по шести направлениям подготовки. Университет занял 24-е место в лингвистике, 29-е в физике и астрономии, 32-е в нефтяном машиностроении, 34-е в математике, 36-е в современных языках и 41-е в философии.