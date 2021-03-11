Путин назвал 2020 год самым плохим для экономики после Второй мировой войны

Путин: России в целом удалось преодолеть спад в экономике на фоне пандемии Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин назвал минувший 2020 года самым плохим для мировой экономики со времен Второй мировой войны. Несмотря на это, России в целом удалось преодолеть спад в экономике на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

- Прошедший год был наиболее тяжелым для глобальной экономики со времен окончания Второй мировой войны. ВВП планеты за минувший год сократился на 3,5 процента. Причины для этого объективные. Во-первых, это пандемия коронавируса, введение ограничений из-за него. Все это негативно отразилось на ведении бизнеса, на экономической динамике в целом, - объяснил президент.

При этом Владимир Путин подчеркнул, что России в целом удалось преодолеть спад в экономике на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Глава государства отметил также, что кризис потребовал экстраординарных действий от государств. Во время эпидемии были приняты рекордные по объемам поддержки экономики меры.

Как сообщал сайт kp.ru, президент страны сказал также, что в 2020 года РФ впервые в истории кризисов не ужесточала денежно-кредитную политику, а смягчала.