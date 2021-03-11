Путин: Россия впервые в истории кризисов смягчила денежно-кредитную политику Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин сообщил, что в минувшем 2020 году Россия впервые в истории кризисов не ужесточала денежно-кредитную политику, а, напротив, смягчала. Об этом глава государства сказал на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности в четверг, 11 марта.

Президент напомнил, что ставка Центробанка была снижена на два процентных пункта, а бюджетные стимулы составили около 4,5 процента ВВП.

- С помощью последних реформ и новых возможностей, укрепления экономической устойчивости и суверенитета нашего государства впервые в современной истории мы не ужесточали макроэкономическую политику в условиях кризиса, а ответили на вызовы смягчением подходов, - отметил Владимир Путин.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, Владимир Путин охарактеризовал минувший 2020 год наихудшим для глобальной экономики со времен Второй мировой войны, однако отметил, что Россия смогла преодолеть спад в экономике даже на фоне эпидемии.