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Экономика11 марта 2021 14:38

Путин: российские экспортеры завершат 2021 год с хорошими результатами

Президент отметил, что эти средства следует инвестировать в российскую экономику
Ксения АНУФРИЕВА
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Путин: российские экспортеры завершат 2021 год с хорошими результатами

Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин прогнозирует хороший финансовый результат экспортно-ориентированных компаний России по итогам текущего 2021 года.

- С учетом восстановления глобальных рынков и положительных тенденций в российской экономике, можно прогнозировать, что российские экспортеры завершат год с хорошими финансовыми результатами, нужно инвестировать эти средства в российскую экономику, - отметил глава государства на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности в четверг, 11 марта.

Владимир Путин отметил, что российским экспортерам в этом будут помогать, например, путем формирования солидного инвестиционного ресурса, который будет работать на развитие российской экономики. Данные ресурс также должен будет формировать новые производства, создавать рабочие места и усиливать позиции российских производителей на внутреннем и внешних рынках.

По словам главы государства, в приоритете должны быть проекты, которые помогут достичь национальных целей развития.