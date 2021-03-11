В Кремле заявили, что не получали от Киева инициатив о встрече "нормандской четвёртки"

Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не получал от Киева инициатив о встрече в «нормандском формате» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кремль не получал предложений о встрече глав Украины, Франции, России и Германии в формате "нормандской четвёрки", сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он также отметил, что контактов президента России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским пока не планируется. Кроме того, Песков напомнил, что в Кремле не слышали о новом плане мирного урегулирования ситуации в Донбассе.

Вчера, 10 марта, Дмитрий Песков заявил, комментируя заявление Зеленского о возможности встретиться с Путиным лично, что выполнение Киевом ранее достигнутых договоренностей по Донбассу стало бы лучшей подготовкой встречи президентов.

9 марта, как сообщал сайт KP.ru, глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украина доработала предложенный Францией и Германией план мирного урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе, и сейчас ждёт одобрения России.