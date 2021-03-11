Американка умерла через четыре дня после принятия второй дозы вакцины Moderna

Жительница США скончалась через четыре дня после вакцинации второй дозой препарата Moderna Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жительница американского города города Огден, штат Юта, скончалась через четыре дня после получения второй дозы препарата от коронавируса Moderna.

На третий день после вакцинации Кассиди Курилл почувствовала резкое ухудшение состояния. После этого она поступила в больницу, где врачи выявили у женщины проблемы с работой печени.

Как передает телеканал KUTV, женщину перевезли в другой город для трансплантации печени, однако состояние Курилл стабилизировать не удалось. Пациентка скончалась после отказа печени, почек и сердца.

Родственники Кассиди рассказали телеканалу, что до вакцинации у женщины не было проблем со здоровьем. С соглашения семьи умершей врачи провели вскрытие, результаты которого пока неизвестны.

В конце декабря 2020 года житель Швейцарии скончался после прививки вакциной Pfizer. Швейцарское управление по надзору за лекарствами и медицинскими изделиями считает, что эти события не связаны друг с другом.