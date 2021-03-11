Азербайджан приобретет вакцину «Спутник V». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В четверг премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал распоряжение на приобретение партии российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

В документе, опубликованном на сайте правительства республики, сказано, что в соответствии с соглашением о закупке лекарственных средств, Азербайджан осуществит импорт партии "Спутника V" в течение 180 дней.

Другим распоряжением кабмина страны в те же сроки будет закуплена и завезена в страну партия вакцины компании AztraZeneca.

Напомним, российская вакцина "Спутник V" стала первым в мире препаратом для профилактики коронавирусной инфекции. Вакцина была разработана и зарегистрирована центром имени Гамалеи.

В данный момент российский препарат закупили свыше 30 стран мира.

Старейший журнал Lancet опубликовал данные третьей фазы клинических испытаний "Спутник V", отметив высокую эффективность препарата.