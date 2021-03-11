Случаи домашнего насилия в Москве участились во время пандемии коронавируса

Омбудсмен Москвы заявила о росте домашнего насилия в условиях пандемии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Москве во время эпидемии коронавируса с апреля по декабрь 2020 года возросло число случаев домашнего насилия над женщинами, сообщила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

- Во время кризиса женщины подвержены большему риску всех форм домашнего насилия в связи с повышением напряженности в семье, - рассказала Потяева.

Она также сообщила, что в 2019 году с апреля по декабрь было совершено 613 преступлений по бытовым мотивам, а в тот же период 2020 года - 669. В 2019 году было зафиксировано 300 преступлений, совершённых в отношение членов семьи, а в 2020 - 432, передаёт Интерфакс.

Среди предварительно расследованных бытовых преступлений в 2019 году было совершено 12 убийств, а в 2020 году - 28. Кроме того, в 2019 году зафиксировано 35 бытовых инцидентов, которые привели к тяжкому вреду здоровью, а в 2020 году - 57, сообщила омбудсмен.

В 2019 при семейной ссоре было избито девять женщин, а с апреля по декабрь 2020 года - 16. Также по статье побои полиция составила 1 001 протокол в 2019 году и 1 469 протоколов в 2020 году.

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