Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Россия
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Россия
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Политика11 марта 2021 16:37

Путин - бизнесу: Направляйте ресурсы, куда хотите, но лучше в дом

Президент страны отметил, что у властей нет настроя прижимать предпринимателей
Анастасия РЫШКОВА
Комментарии (2)Комментарии (2)

Президент страны отметил, что у властей нет настроя прижимать предпринимателей.

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин на совещании по мерам повышения инвестиционной активности в четверг 11 марта 2021 года заявил, что у власти нет настроя прижимать бизнес в стране.

"Нет никакого желания прижимать какими-то нерыночными методами бизнес, который на марше развивается и показывает замечательные результаты... Вопрос ведь не в этом, вопрос в том, чтобы развитие шло на пользу всем гражданам РФ", - сказал Путин.