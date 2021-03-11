Путин - бизнесу: Направляйте ресурсы, куда хотите, но лучше в дом

Президент страны отметил, что у властей нет настроя прижимать предпринимателей. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин на совещании по мерам повышения инвестиционной активности в четверг 11 марта 2021 года заявил, что у власти нет настроя прижимать бизнес в стране.

"Нет никакого желания прижимать какими-то нерыночными методами бизнес, который на марше развивается и показывает замечательные результаты... Вопрос ведь не в этом, вопрос в том, чтобы развитие шло на пользу всем гражданам РФ", - сказал Путин.