Путин: Страны вводят против России санкции "только за то, что она существует"

Путин оценил отношение других стран к России. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в четверг на совещании по вопросам инвестиционной активности оценил отношение других стран к России.

Он отметил, что другие мировые государства пытаются ограничить нашу страну "только за то, что она существует".

"Самое главное в нашей реакции на политически мотивированные ограничения в экономике, кстати говоря, только за то, что мы существуем, и за то, что проявляем способность защищать свои национальные интересы, ведь ничего другого здесь на самом деле нет, это даже не импортозамещение. Хотя это чрезвычайно важно", - сказал Путин.

Президент отметил, что последствиями санкций стали появившиеся конкурентные условий для ведения бизнеса внутри страны.

Путин считает, что количество факторов неопределенности в мире за последний год не сократилось.

Напомним, что за прошедший год западные страны неоднократно грозились ввести санкции против России использую для этого разные причины. Так, проект "Северный поток-2" многократно становился основанием для введения рестрикций.