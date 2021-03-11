За шесть лет существования программы «ОТРажение» зрители позвонили экспертам 45 миллионов раз. Фото: ОТР

10 марта программе «ОТРажение» исполнилось шесть лет. За эти годы в эфире обсуждались самые острые темы, лучшие эксперты делились своим мнением и давали действительно полезные советы россиянам.

Сегодня команда телеканала признается, что когда готовился первый выпуск, больше всего переживали, что «не будет интерактива, звонков в эфир» .Но зрителям пришлась по вкусу аналитическая программа.

- Сначала звонков было десятки, потом сотни, потом тысячи, сейчас десятки тысяч в день. И это для нас самое важное – знать, что нас смотрят нормальные люди, - говорит Константин Точилин, директор Дирекции информационного вещания ОТР.

Отличительной чертой программы является постоянный диалог со зрителем – это звонки, сообщения, отклик на любую тему.

- Ежедневно в программу поступает от 30 до 55 тысяч звонков и от семи до 11 тысяч СМС. За шесть лет существования передачи было получено около 45 миллионов звонков и 12 миллионов сообщений из всех уголков страны, - рассказывают ведущие.