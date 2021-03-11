IKEA создаст игрушку по рисунку российского школьника

Сеть магазинов IKEA создаст игрушку рисунку российского мальчика. Фото: ikea.com

Сеть магазинов IKEA выпустит мягкую игрушку на основе рисунка школьника из России, она войдет в состав лимитированной коллекции. Мальчик изобразил синюю собаку в шляпе и с русалочьим хвостом.

Кроме того, в коллекцию войдут синий полосатый кот от восьмилетней девочки из Литвы, "Друзья-сэндвичи" от девятилетней канадки, "Яичница" от семилетней девочки из Польши и "Птица", нарисованная десятилетним американцем.

В пресс-службе сети заявили, что в этом году компании поступило 66 тысяч работ. Лучшие рисунки определялись по красочности, уникальности и выразительности. Также картинка должна была быть пригодной для превращения в игрушку.

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