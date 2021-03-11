Принц Уильям назвал свою семью "вообще не расистской"

Принц Уильям заверил, что британской королевской семье чужд расизм Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В британской королевской семье нет расизма, заявил старший сын принца Чарльза и внук Елизаветы II принц Уильям.

- Мы вообще не расистская семья, - заявил принц Уильям в интервью каналу Sky News, комментируя интервью своего брата принца Гарри и его жены Меган Маркл. В разговоре с Опрой Уинфри пара заявила, что члены королевской семьи обсуждали цвет кожи их сына Арчи, когда Меган Маркл была беременна. Принц Гарри подтвердил её слова и добавил, что его шокировали обеспокоенность родственников расой его сына и их высказывания об этом.

Принц Уильям также рассказал, что с момента выхода интервью 7 марта не разговаривал с младшим братом, но планирует переговорить с ним в ближайшее время.

После выхода интервью Опра Уинфри отметила: принц Гарри за кадром подчеркнул, что расистские высказывания не допускали ни его бабушка королева Елизавета II, ни её супруг кронпринц Филипп.

Отец Меган, Томас Маркл, заявил, что не считает никого из королевской семьи расистами. Ранее он неоднократно критиковал выбор дочери отказаться от титулов и покинуть семью мужа.

Напомним, как сообщал сайт KP.ru, принц Гарри и Меган Маркл объявили о сложении полномочий в январе 2020 года. Они живут в США с сыном Арчи и ожидают второго ребёнка.