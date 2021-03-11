В Совфеде раскритиковали идею четырехдневной рабочей недели для женщин

В Совфеде посчитали идею введения "четырехдневки" для женщин не крайне актуальной Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский оценил идею введения четырехдневной рабочей недели для женщин как понятную, но не крайне необходимую. Кроме того, у сенатора есть ряд вопросов к инициативе.

В частности, Рязанский не знает, как поступить с рабочими графиками женщин, которые не работают пять дней в неделю.

- Как мы будем объясняться с остальными категориями? Сейчас я пока не вижу, что это крайне необходимая мера, — цитирует слова сенатора ТАСС.

По мнению Рязанского, большинство россиян желает работать больше обычного, так как они "соскучились по работе". Более того, предоставление права на "четырехдневку" всем женщинам вне зависимости от специальности потребует дополнительных средств и мощностей.

Сенатор хотел бы, чтоб женщины имели возможность присматривать за домом и детьми, однако к инициативе слишком много вопросов, на которые нет ответов.

Вопрос о введении четырехдневной рабочей недели для женщин подняла омбудсмен Москвы Татьяна Потяева. Она поддержала идею и объяснила это тем, что женщинам приходится совмещать работу с бытовыми заботами.