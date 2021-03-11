В Липецкой области возродили санавиацию

Фото: липецкаяобласть.рф

Экстренная госпитализация потребовалась женщине. Воздушное судно российского производства Ансат доставило её в аэропорт Липецка всего за полчаса. Далее «скорая помощь» в течение 15 минут перевезла пациентку в областную клиническую больницу. На реанимобиле пришлось бы преодолеть в общей сложности около 130 километров, что заняло порядка 2-3 часов. А время в критической для сохранения жизни человека ситуации имеет решающее значение.

Таким образом, 11 марта 2021 года можно считать вторым днём рождения санитарной авиации региона. Ранее для перевозки больных в течение нескольких десятков лет использовался только наземный транспорт. Теперь Липецкая областная больница заключила договор с компанией «Русские Вертолетные Системы» на транспортировку пациентов как по региону, так и в федеральные лечебные центры. Всего контрактом предусмотрено 157 летных часов. Этого времени достаточно для срочной транспортировки не менее ста больных или пострадавших в результате аварий, происшествий, несчастных случаев.

- Как и обещал – вернули свою «воздушную скорую». Ждали ее в регионе 30 лет. И вот сегодня – первый рейс нового спецвертолета. Летать будет и в Липецк из районов, и в ведущие федеральные медцентры. Продолжаем работать, чтобы сделать медпомощь качественнее и доступнее, – прокомментировал событие глава региона Игорь Артамонов.

Фото: липецкаяобласть.рф

Вертолёт санавиации Ансат производится в Казани. Машина полностью оснащена всем необходимым для оказания неотложной экстренной помощи и поддержания функций организма больного вплоть до поступления в лечебное учреждение. Медики, которые летают на вертолете, прошли обучение проведению медицинских манипуляций прямо в воздухе, а также овладели техникой безопасности — что допускается на борту, а что категорически запрещено.

«Развитие санитарной авиации предусмотрено национальным проектом «Здравоохранение». Его реализация находится под нашим постоянным контролем. Санавиация позволит оказывать экстренную медицинскую помощь жителям отдалённых районов области», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.