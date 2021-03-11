Бастрыкин отправил в отставку глав СК четырёх регионов

В Калмыкии, Новосибирской, Курской и Тверской областях назначили проверку после анализа работы местных подразделений СК, выявившего снижение показателей Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

На время служебной проверки руководителей управлений Следственного комитета по Калмыкии, Новосибирской, Курской и Тверской областям отстранили от работы, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Она также сообщила, что проверку начали для объективного исследования причин снижения показателей по главным направлениям работы СК, сообщается на сайте ведомства.

В следственном управлении по Тверской области выявили двукратное сокращение числа уголовных дел, которые направили на рассмотрение суда. Кроме того, при анализе работы заметили, что в местном управлении СК расследуют мало дел о коррупции, хотя о подобных нарушениях поступает много сообщений.

В следственном управлении Новосибирской области за год на доработку направили более 100 уголовных дел. Показатель оказался значительно хуже, чем по остальным регионам. Также стало больше уголовных дел, которые бы расследовали дольше двух месяцев. Из-за этого возросло и число людей, долго остающихся под арестом. Среди них и несовершеннолетние.

В Калмыкии проверка выявила много необоснованных отказов местного СК в возбуждении уголовного дела.

- При этом число расследованных уголовных дел, большинство из которых о преступлениях небольшой и средней тяжести, также незначительное, - отметила Светлана Петренко.