Похороны Людмилы Лядовой состоятся на Кунцевском кладбище в Москве

Похороны Людмилы Лядовой пройдут на Кунцевском кладбище в Москве. Фото: ИТАР-ТАСС/ Григорий Сысоев

Похороны Людмилы Лядовой планируется провести на Кунцевском кладбище в Москве. Об этом стало известно 11 марта 2021 года.

- Планируют похоронить на Кунцевском кладбище. Там же, в родовом захоронении, была похоронена ее мать, — цитирует свой источник ТАСС.

Ранее представитель артистки Виталий Мирошников сообщил, что прощание с Лядовой состоится в Новодевичьем монастыре вместо Московского дома композиторов 13 марта 2021 года.

До этого стала известна причина смерти Людмилы Лядовой. Известно, что конце февраля народная артистка РСФСР была госпитализирована с коронавирусом в 52-ю больницу. Из-за ухудшения состояния композитора пришлось перевести в реанимацию. Представители Лядовой позже сообщили, что у артистки поражено 75% лёгких. Людмила Лядова скончалась на 96-м году жизни от заражения коронавирусной инфекцией нового типа.