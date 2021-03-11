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В мире11 марта 2021 18:49

NАSА выбросило в космос самый тяжелый мусор в истории

Аккумуляторы были привезены на МКС в мае 2020 года для замены
Анастасия РЫШКОВА
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НАСА выбросило в космос самый тяжелый мусор в истории.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

NАSА выбросило в космос самый тяжелый мусор в истории. Платформа со старыми аккумуляторными батареями массой 2,5 тонны отправилась в космическое пространство в четверг. Трансляция велась на сайте NASА.

Аккумуляторы были привезены на МКС японским грузовым кораблем HTV-9 в мае 2020 года для замены. Старые аккумуляторы были установлены на платформу для последующего удаления.

На трансляции NАSА было подчеркнуто, что платформа с аккумуляторами была взята дистанционным манипулятором SSRMS и переведена в безопасное положение, после чего ее выбросили в космос.

Отмечено, что мусор сойдет с орбиты и сгорит в плотных слоях атмосферы.

Ранее с МКС был выпущен бак с аммиаком массой 640 килограммов, а позднее японская научная аппаратура массой около полтонны.

Ранее на МКС российские космонавты обнаружили несколько трещин, которые требуют изоляционных работ.