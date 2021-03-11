Организаторы "Евровидения" предложили Белоруссии заменить песню. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Организаторы музыкального конкурса «Евровидение» предложили Белоруссии заменить песню или же вовсе отказаться от участия в конкурсе.

По словам представителей ежегодного музыкального конкурса, песня "Я научу тебя" группы "Галасы" в нынешнем варианте не может участвовать, так как «ставит под сомнение неполитический характер конкурса»..

Ролик коллектива был удален с официального YouTube-канала фестиваля. В тексте песни присутствуют строки: «Я научу тебя плясать под дудочку, я научу тебя клевать на удочку, я научу тебя ходить по струночке, ты будешь всем доволен, рад всему», которые могли смутить организаторов.

Музыканты коллектива от Белоруссии активно поддерживают нынешнего президента страны Александра Лукашенко. На фоне происходящих в республике событий и была собрана группа "Галасы". Основной идеей коллектива стали композиции сатирического характера.