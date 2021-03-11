Основатель шоколадной фабрики Андрей Коркунов признан банкротом. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Арбитражный суд Москвы признал основателя шоколадной фабрики "А. Коркунов" Андрея Коркунова банкротом. Открыта процедура реализации его имущества.

Информация об этом содержатся в картотеке арбитражных дел. Подробности пока не сообщаются.

Реструктуризация долгов Коркунова была начата в сентябре по заявлению Агентства по страхованию вкладов. Коркунов имел задолженность перед банком по двум займам в размере 1,9 миллиона рублей.

Коркунову также было предъявлено в процессе еще три требования на общую сумму свыше 6 миллионов рублей.

Представитель основателя шоколадной фабрики объяснил, что Коркунов не уклоняется от уплаты долгов и в состоянии выплатить их в полной мере. Но однако сейчас он находится за границей и имеет трудности в коммуникации с кредиторами. Юрист Коркунова не оспаривал наличие долгов и необходимость их реструктуризации.