СБУ проверит соглашение о нахождении Черноморского Флота в Крыму. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил СБУ проверить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений 2010 года о пребывании Черноморского флота в Крыму.

"Если Служба безопасности будет считать необходимым, она должна будет возбудить по 111-й статье ("Госизмена". — Прим. ред.) нашего Уголовного кодекса против соответствующих лиц, этих депутатов", — сказал он.

Данилов рассказал, что в 2008 году Верховная рада должна была принять закон о выходе Черноморского флота, но документ утвержден не был. Тогда в рамках особых договоренностей власти Украины получили скидку на российский газ, а Россия в обмен на это продление пребывания государственного флота в Крыму после 2017 года на 25 лет.

На основании этих фактов экс-президента страны Януковича заподозрили в госизмене, который подписал соответствующие документы.