Меган призналась, что представители королевской семьи в большинстве своем расисты. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Французский журнал Charli Hebdo опубликовал карикатуру на герцогиню Сассекскую Меган Маркл и королеву Елизавету II.

На обложке старейшего журнала изображена правительница Англии наступившая на горло супруге своего внука Гарри.

Charli Hebdo опубликовал карикатуру на Меган Маркл и Елизавету II. Фото: обложка журнала.

Так, Меган призналась, что представители королевской семьи в большинстве своем расисты. Информация быстро разошлась в СМИ, что вызвало неоднозначные мнения в Великобритании. Позднее сама телеведущая объяснила, что прозвучавшие обвинения в расизме не имели отношения непосредственно к Елизавете II и ее мужу принцу Филиппу.

Меган также рассказала, что в Букингемском дворце часто обсуждался цвет кожи ее первенца. Якобы многие были обеспокоены тем, что Арчи может родиться смуглым.