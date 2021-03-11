Эксперт Минздрава объяснил, при каких условиях рецептурные препараты разрешат продавать в онлайн-аптеках

Сегодня купить безрецептурные препараты можно в онлайн-аптеках Фото: Алексей БУЛАТОВ

Генеральный директор ФГБУ «Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи» Министерства здравоохранения РФ Виталий Омельяновский предложил, как минимизировать риски при покупке лекарств в онлайн-аптеках.

Сегодня купить безрецептурные препараты может любой желающий. Это очень упрощает жизнь пациентам, но не всем. Людям с тяжелыми заболеваниями, которые пользуются рецептурными препаратами, часто подобные сервисы недоступны.

- Снизить риск мошенничества в данной сфере единая система. Врач отправляет туда рецепт с назначением, а в аптеке видят его и продают соответствующее лекарство. Еще один способ защиты – это введение системы маркировки лекарственных средств, - заключил Омельяновский в беседе с ФАН.

В целом эксперт положительно оценивает перспективы реализации рецептурных лекарств в онлайн-формате.

- Для людей с тяжелыми или хроническими заболеваниями, которым зачастую бывает сложно выйти из дома из-за состояния здоровья, это особенно важно, - заключил специалист.