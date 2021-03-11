Правительство не планирует продлевать соглашения по ценам на сахар и масло. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что правительство не планирует продлевать соглашения по стабилизации цен на сахар и масло.

"С 1 апреля мы выходим из режима соглашений", - сказал Решетников журналистам, но подчеркнул, что это не означает, что "можно все".

"Мы мониторим, мы договариваемся и с сетями, и с производителями, что выход из соглашений не значит, что это как знак "отмена ограничений", - добавил он.

Он подчеркнул, что кабмин выходит из жесткого режима ограничений, но мониторинг и взаимодействие продолжаются, передает РИА Новости.

Министр отметил, что в кабинете министров надеется на ответственность производителей.

"Все это понимают, и что если ситуация сложится неблагоприятным для потребителя образом, то все эти меры вновь могут быть включены", - сказал Решетников.

Ранее президент России Владимир Путин на на совещании по вопросам инвестиционной активности призвал избегать ценовых ударов на продукты. Он подчеркнул, что ценовой баланс должен соблюдаться. Ранее на итоговом совещании с правительством глава государства раскритиковал работу Минэкономразвития, указав на недопустимо высокие цены на базовые продукты питания в стране.