Сотрудница молдавского банка вывела из РФ 126 млрд рублей и получила 10 лет тюрьмы. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Директор казначейства молдавского банка BC Moldindconbank S. A. Елена Платон была приговорена Тверским судом Москвы к 10 годам колонии общего режима за вывод из РФ свыше 126 млрд рублей. Об этом журналистам в четверг сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Установлено, что с 2013 по 2014 год она являлась активным участником международного преступного сообщества, которое возглавляли ее брат Вячеслав Платон и известный в Республике Молдова политик и предприниматель Владимир Плахотнюк", - сказала Волк .

Она пояснила, что обвиняемая вместе с фактическими владельцами ряда российских банков, а именно Александром Григорьевым и Олегом Кузьминым, и другими соучастниками, вывела со счетов российских банков крупную сумму денег.

Елене Платон назначено 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.