Послы Евросоюза согласовали новые санкции против России

Послы 27 стран - членов Европейского союза согласовали новые санкции против физических лиц, в том числе граждан России, ответственных, по мнению сообщества, за нарушения прав человека.

- Предварительно согласован новый черный список по нарушению прав человека, куда вошли физлица из разных стран, в том числе из Китая, Ливии и России, - рассказал ТАСС 11 марта источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС.

Также отмечается, то представители ЕС намерены утвердить свое решение уже на ближайшем заседании министров иностранных дел стран ЕС, которое должно состояться 22 марта.