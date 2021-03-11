В России выросли цены на сахар и картофель

В России за неделю со 2 по 9 марта немного замедлили свой рост цены на куриное мясо и яйца, а вот стоимость сахара-песка и подсолнечного масла повысилась на 0,4% и 0,1% соответственно после недавней стабилизации неделей ранее неделе. Об этом говорится в материалах Росстата.

В ведомстве отмечают и рост цен на охлажденных и мороженых кур в стране за отчетный период на 1,7% против роста на 1,8% на предыдущей неделе.

- Стоимость мяса кур в среднем по России выросла на 1,7%, в том числе в 51 субъекте Российской Федерации – на 0,1-2%, в 26 субъектах – на 2,1-5,4%. В пяти субъектах цены не изменились, еще в трех регионах цены снизились на 0,1-0,7%, - говорится в сообщении на сайте Росстата.

Ранее сайт kp.ru писал, что в России продолжает наблюдаться рост цент на некоторые продукты питания. Так, 3 марта Росстат заявлял, что сильнее всего подорожали картофель, который прибавил в цене 2%, и морковь (+1,9%).