ОЗХО отказалась изучить анализы Навального на базе российской лаборатории

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) отказалась от предложения со стороны Москвы на проведение исследования анализов оппозиционного блогера Алексея Навального на базе российской сертифицированной лаборатории №62 НИИ гигиены, профпаталогии и экологии человека ("НИИ ГПЭЧ" ФМБА России). Об этом заявил постпред России при организации Александр Шульгин.

По его словам, предложение от российской стороны было направлено в ОЗХО еще осенью прошлого года.

- Мы предлагали играть открыто и честно: "Вот вам оставшиеся в России образцы биоанализов, пожалуйста, давайте в нашем присутствии с использованием ваших штативов и реактивов посмотрим, что там есть в этих анализах, сравним эти анализы". Честно же. Ответ: "Нет - не можем", - высказался Шульгин в эфире телеканала "Россия 24".