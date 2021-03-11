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В мире11 марта 2021 23:26

ОЗХО отказалась изучить анализы Навального на базе российской лаборатории

Предложение сравнить результаты анализов было направлено российской стороной в организацию еще осенью прошлого года
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) отказалась от предложения со стороны Москвы на проведение исследования анализов оппозиционного блогера Алексея Навального на базе российской сертифицированной лаборатории №62 НИИ гигиены, профпаталогии и экологии человека ("НИИ ГПЭЧ" ФМБА России). Об этом заявил постпред России при организации Александр Шульгин.

По его словам, предложение от российской стороны было направлено в ОЗХО еще осенью прошлого года.

- Мы предлагали играть открыто и честно: "Вот вам оставшиеся в России образцы биоанализов, пожалуйста, давайте в нашем присутствии с использованием ваших штативов и реактивов посмотрим, что там есть в этих анализах, сравним эти анализы". Честно же. Ответ: "Нет - не можем", - высказался Шульгин в эфире телеканала "Россия 24".